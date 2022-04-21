Испания поможет Украине расследовать военные преступления РФ, отправив группу экспертов, – премьер-министр Педро Санчес
Власти Испании заявили о готовности оказать помощь Украине в расследовании военных преступлений РФ. Для этого они пришлют группу экспертов разного профиля, в том числе и судмедэкспертов
Об этом рассказал премьер-министр Испании Педро Санчес на совместном брифинге с президентом Владимиром Зеленским.
Он заверил, что Испания и ее народ поддерживают Украину в отстаивании свободы и европейских демократических ценностей, а также решительно осуждают действия России и выступают против этой несправедливой войны.
"Мы поддерживаем, господин Президент, ваши намерения присоединиться к европейской семье. Вы имеете право выбирать свою судьбу и имеете вполне законные основания сделать это, присоединившись к общему европейскому дому", – рассказал политик.
Премьер осудил зверства российских оккупантов и подчеркнул, что такие действия не должны остаться безнаказанными. Поэтому Испания предоставит помощь Украине в расследовании военных преступлений РФ. Для этого страна пришлет группу экспертов разного профиля, в том числе и судмедэкспертов.
"Мы хотим, чтобы Путин ответил за свои преступления, за преступления своей страны. Мы будем помогать Украине, украинскому народу, пока не достигнем своей цели – свободы и мира для Украины", – добавил Санчес.
- Ранее сообщалось, что Испания поддерживает инициативу судить президента РФ Владимира Путина в Гааге за военные преступления, совершенные во время вторжения в Украину.
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