Испания подтвердила передачу Украине ЗРК Hawk и анонсировала предоставление 155-мм и 105-мм артснарядов

Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Испании.

Министр обороны Испании Маргарита Роблес заявила, что шесть новых зенитно-ракетных установок будут интегрированы в батарею США. А с ноября 2023 года в Испании будут проводить учения для украинских операторов и сопровождающих HAWK.

Также Роблес анонсировала поставку партий артиллерийских боеприпасов калибра 155 и 105 мм и тяжелых пулеметов для усиления противодействия беспилотникам.

Кроме того, министер отметила, что в Украину уже направляются полевые пайки, после чего будут доставлены электрогенераторы и водолазные компрессоры, а также зимнее снаряжение для украинских защитников.