Испания подтвердила передачу Украине ЗРК Hawk и анонсировала предоставление 155-мм и 105-мм артснарядов
Испания подтвердила, что передаст Украине шесть пусковых установок для зенитно-ракетных комплексов Hawk и анонсировала предоставление артиллерийских снарядов калибра 155 и 105 мм
Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Испании.
Министр обороны Испании Маргарита Роблес заявила, что шесть новых зенитно-ракетных установок будут интегрированы в батарею США. А с ноября 2023 года в Испании будут проводить учения для украинских операторов и сопровождающих HAWK.
Также Роблес анонсировала поставку партий артиллерийских боеприпасов калибра 155 и 105 мм и тяжелых пулеметов для усиления противодействия беспилотникам.
Кроме того, министер отметила, что в Украину уже направляются полевые пайки, после чего будут доставлены электрогенераторы и водолазные компрессоры, а также зимнее снаряжение для украинских защитников.
- Еще 6 октября в Испании было принято решение передать Украине 6 пусковых установок для зенитно-ракетных комплексов Hawk.
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