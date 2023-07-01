Текст совместной декларации опубликован на сайте главы Украинского государства.

В документе отмечается, что Испания подтверждает свою поддержку кандидатуры Украины на вступление в ЕС, что станет одним из приоритетов ее председательства в ЕС, а также укрепление партнерства НАТО с Украиной, в частности путем создания Совета Украина – НАТО как площадки для дальнейшего усиления и расширения текущего сотрудничества. в целях содействия реализации пути Украины в Альянс.

Среди прочего, испанские партнеры задекларировали свою непреклонную преданность независимости, суверенитету и территориальной целостности Украины.

"Испания высоко оценивает решительность и мужество украинского народа и его Вооруженных Сил в защите от незаконной российской агрессии и обеспечении свободного и демократического будущего Украины", - говорится в документе.

Кроме того, Испания готова активно участвовать в восстановлении и реконструкции Украины. Вместе с Украиной они договорились объединить усилия по этому направлению. Украина рассматривает Испанию и испанские компании как основных партнеров в восстановлении, в частности, в инфраструктуре, энергетике, транспорте, капитальных товарах, здравоохранении и цифровом секторе.

Страны совместно осудили агрессивную войну России против Украины, которая продолжается и подрывает основанный на правилах международный порядок и Устав Организации Объединенных Наций. В то же время, Украина и Испания подчеркивают свою твердую приверженность привлечению к ответственности лиц, виновных в военных преступлениях и других тяжких преступлениях, совершенных в связи с военной агрессией России против Украины, и поддержке создания надлежащего механизма правосудия, опирающегося на широкую международную поддержку, для обеспечения полной и эффективной ответственности за преступление агрессии.

Также страны согласны с необходимостью продолжения коллективного санкционного давления на Россию с целью ослабления ее способности продолжать незаконную агрессивную войну.