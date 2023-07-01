Испания поддерживает вступление Украины в ЕС и НАТО: Зеленский и Санчес подписали совместную декларацию
Президент Владимир Зеленский и премьер-министр Педро Санчес подписали совместную декларацию, в которой, в частности, отмечается непоколебимая поддержка Испании относительно инициативы Украины по вступлению в ЕС и НАТО
Текст совместной декларации опубликован на сайте главы Украинского государства.
В документе отмечается, что Испания подтверждает свою поддержку кандидатуры Украины на вступление в ЕС, что станет одним из приоритетов ее председательства в ЕС, а также укрепление партнерства НАТО с Украиной, в частности путем создания Совета Украина – НАТО как площадки для дальнейшего усиления и расширения текущего сотрудничества. в целях содействия реализации пути Украины в Альянс.
Среди прочего, испанские партнеры задекларировали свою непреклонную преданность независимости, суверенитету и территориальной целостности Украины.
"Испания высоко оценивает решительность и мужество украинского народа и его Вооруженных Сил в защите от незаконной российской агрессии и обеспечении свободного и демократического будущего Украины", - говорится в документе.
Кроме того, Испания готова активно участвовать в восстановлении и реконструкции Украины. Вместе с Украиной они договорились объединить усилия по этому направлению. Украина рассматривает Испанию и испанские компании как основных партнеров в восстановлении, в частности, в инфраструктуре, энергетике, транспорте, капитальных товарах, здравоохранении и цифровом секторе.
Страны совместно осудили агрессивную войну России против Украины, которая продолжается и подрывает основанный на правилах международный порядок и Устав Организации Объединенных Наций. В то же время, Украина и Испания подчеркивают свою твердую приверженность привлечению к ответственности лиц, виновных в военных преступлениях и других тяжких преступлениях, совершенных в связи с военной агрессией России против Украины, и поддержке создания надлежащего механизма правосудия, опирающегося на широкую международную поддержку, для обеспечения полной и эффективной ответственности за преступление агрессии.
Также страны согласны с необходимостью продолжения коллективного санкционного давления на Россию с целью ослабления ее способности продолжать незаконную агрессивную войну.
- В субботу, 1 июля, в столицу с официальным визитом прибыл премьер-министр Испании Педро Санчес. Он выступил на заседании Верховной Рады. В своей речи Санчес отметил единство Украины и Европы.
- Во время своего выступления в Верховной Раде Педро Санчес также объявил о выделении Украине пакета помощи на €55 млн, передаче 4 танков Leopard и другой военной техники.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
36.74
Покупка 36.74Продажа 37.46
-
EUR
Покупка 40.28Продажа 41.2
- Актуальное
- Важное