Испания поддерживает интеграцию Украины в ЕС, - глава МИД
Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес заявил, что страна поддерживает стремление Украины вступить в Евросоюз
Об этом сообщает Reuters , передает НВ .
"Если отчет Еврокомиссии будет благоприятным, Испания поддержит стремление Украины стать кандидатом, и после этого главы государств и правительств встретятся, чтобы обсудить, как это может произойти", - сказал он.
Министр добавил, что также приветствует предложение президента Франции Эмманюэля Макрона о создании нового европейского сообщества, к которому могли бы присоединиться страны, не входящие в блок.
"Европа должна определиться перед будущими вызовами и предстоящим расширением, если оно произойдет. Идея (Макрона, - ред.) находится в этих рамках размышлений, и Испания приветствует все, что продвигает процесс европейской интеграции", - сказал он.
- Президент Франции Эмманюэль Макрон считает, что процесс вступления Украины в Евросоюз будет длиться годами или десятилетиями .
- Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что Германия поддерживает членство Украины в Евросоюзе в перспективе.
- Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германия будет поддерживать Украину в интеграции в Евросоюз, но для членства должны быть выполнены все необходимые критерии .
- Польша и Португалия планируют подготовить привлекательные решения для Украины, которые приблизят членство государства в Евросоюзе .
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