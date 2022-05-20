Испания поддерживает интеграцию Украины в ЕС, - глава МИД

Об этом сообщает Reuters , передает НВ .

"Если отчет Еврокомиссии будет благоприятным, Испания поддержит стремление Украины стать кандидатом, и после этого главы государств и правительств встретятся, чтобы обсудить, как это может произойти", - сказал он.

Министр добавил, что также приветствует предложение президента Франции Эмманюэля Макрона о создании нового европейского сообщества, к которому могли бы присоединиться страны, не входящие в блок.

"Европа должна определиться перед будущими вызовами и предстоящим расширением, если оно произойдет. Идея (Макрона, - ред.) находится в этих рамках размышлений, и Испания приветствует все, что продвигает процесс европейской интеграции", - сказал он.