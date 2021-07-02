Испания победила Швейцарию в серии пенальти и стала первым полуфиналистом Евро-2020

Об этом сообщает Еспресо.TV.



Основное время матча, который проходил в Санкт-Петербурге, закончился ничьей 1: 1.



На 8-й минуте вперед вышла Испания. Швейцарский хавбек Денис Закария забил гол в собственные ворота.



Швейцария отреагировала на пропущенный мяч лишь на 68-й минуте. Шакире, благодаря ошибке защитника, переправил мяч в сетку испанских ворот.



На 77-й минуте Швейцария осталась в меньшинстве. Красную карточку получил Ремо Фройлер, но команда тем не менее сумела довести дело до овертайма, а затем и до серии пенальти, где сильнее оказались испанцы - они реализовали 3 пенальти из 5.



В полуфинале Испания встретится со сборной, которая выигрывает во встрече Бельгия - Италия.



Евро-2020



Четвертьфинал



2 июля



Швейцария - Испания 1: 1 (серия пенальти 1: 3)



Голы: Закария, 8 (авт.) - Шакире, 68



Удаление: Фройлер, 77





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