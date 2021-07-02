Испания победила Швейцарию в серии пенальти и стала первым полуфиналистом Евро-2020
В четвертьфинале Евро-2020 сборная Испании победила Швейцарию и вышла в полуфинал
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Основное время матча, который проходил в Санкт-Петербурге, закончился ничьей 1: 1.
На 8-й минуте вперед вышла Испания. Швейцарский хавбек Денис Закария забил гол в собственные ворота.
Швейцария отреагировала на пропущенный мяч лишь на 68-й минуте. Шакире, благодаря ошибке защитника, переправил мяч в сетку испанских ворот.
На 77-й минуте Швейцария осталась в меньшинстве. Красную карточку получил Ремо Фройлер, но команда тем не менее сумела довести дело до овертайма, а затем и до серии пенальти, где сильнее оказались испанцы - они реализовали 3 пенальти из 5.
В полуфинале Испания встретится со сборной, которая выигрывает во встрече Бельгия - Италия.
Евро-2020
Четвертьфинал
2 июля
Швейцария - Испания 1: 1 (серия пенальти 1: 3)
Голы: Закария, 8 (авт.) - Шакире, 68
Удаление: Фройлер, 77
- Во вторник, 29 июня, сборная Украины победила Швецию в 1/8 финала чемпионата Европы по футболу
- Напомним, 29 июня в другом матче 1/8 финала Евро-2020 сборная Англии победила Германию - 2: 0 .
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