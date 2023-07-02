Испания победила Швейцарию и стала вторым полуфиналистом молодежного Евро-2023

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Основное время истекло вничью 1:1. За Испанию голом отличился Серхио Гомес, а за Швейцарию забил Зэки Амдуни.

Командам пришлось определять полуфиналиста в овертайме. Победный мяч за Испанию на 103-й минуте забил Хуан Миранда.

В полуфинале молодежного Евро-2023 Испания сыграет против победителя пары Украина/Франция. Матч пройдет 5 июля.

Матч Франция – Украина в четвертьфинале молодежного Евро-2023 пройдет 2 июля. Начало в 22:00.

Молодежный ЧЕ проходит с 21 июня по 8 июля. Четыре лучших команды турнира получат путевки на Олимпиаду-2024, включая Францию, которая вышла на Игры в статусе хозяина.

Евро-2023 (U21)

Четвертьфинал

1 июля

Испания – Швейцария 2:1

Голы: Гомес, 68, Миранда, 103 - Амдуни, 90+1