Испания победила Румынию в матче наших конкурентов на молодежном Евро-2023
Вечером среды, 21 июня, молодежная сборная Испании оказалась лучше сверстников из Румынии на Евро-2023
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Матч закончился победой молодежной сборной Испании со счётом 3:0. В ворота сверстников из Румынии забитыми мячами отличились Алекс Баэна, Серхио Гомес и Хуан Миранда.
После 1-го тура молодежного Евро-2023 сборная Украины и Испания возглавляют группу B, команды набрали по 3 балла.
Румыния и Хорватия делят 3-4 позицию.
В следующем туре Евро-2023 молодежная сборная Украины сыграет против Румынии – хозяев турнира. Испанию ждет встреча с Хорватией.
Матчи пройдут 24 июня.
Молодежный ЧЕ пройдет с 21 июня по 8 июля. Четыре лучших команды турнира получат путевки на Олимпиаду-2024, включая Францию, которая вышла на Игры в статусе хозяина.
Евро-2023 (U21)
1-й тур
21 июня
Румыния – Испания 0:3
Голы:.Баэна, 55, Миранда, 62, Гомес, 90+5
- 21 июня в 1-м туре молодежного ЧЕ по футболу сборная Украины U21 оказалась лучше Хорватии.
- В четверг, 22 июня, будут сыграны еще 4 матча 1-го тура молодежного Евро-2023.
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