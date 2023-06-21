Об этом сообщает Еспресо.TV.

Матч закончился победой молодежной сборной Испании со счётом 3:0. В ворота сверстников из Румынии забитыми мячами отличились Алекс Баэна, Серхио Гомес и Хуан Миранда.

После 1-го тура молодежного Евро-2023 сборная Украины и Испания возглавляют группу B, команды набрали по 3 балла.

Румыния и Хорватия делят 3-4 позицию.

В следующем туре Евро-2023 молодежная сборная Украины сыграет против Румынии – хозяев турнира. Испанию ждет встреча с Хорватией.

Матчи пройдут 24 июня.

Молодежный ЧЕ пройдет с 21 июня по 8 июля. Четыре лучших команды турнира получат путевки на Олимпиаду-2024, включая Францию, которая вышла на Игры в статусе хозяина.

Евро-2023 (U21)

1-й тур

21 июня

Румыния – Испания 0:3

Голы:.Баэна, 55, Миранда, 62, Гомес, 90+5