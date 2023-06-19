Испания победила по пенальти Хорватию в финале Лиги наций

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Основное и дополнительное время финальной игры в Роттердаме завершилось вничью 0:0. В серии пенальти ловчее оказались испанцы - 5:4.

Сборная Испании впервые одержала победу в Лиге наций. В 2019 году турнир выиграла Португалия, в 2021 – Франция.

Лига наций

Финал

18 июня

Роттердам, Нидерланды

Хорватия – Испания 0:0 (0:0, 4:5 – пен.)

Матч за 3 место

Энсхеде, Нидерланды

Нидерланды – Италия 2:3

Голы : Бергвейн, 68, Вейналдум, 89 - Димарко, 6, 72, Фратеззи, 20,