Испания победила по пенальти Хорватию в финале Лиги наций
В финальной игре Лиги наций Испания обыграла Хорватию в серии послематчевых одиннадцатиметровых
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Основное и дополнительное время финальной игры в Роттердаме завершилось вничью 0:0. В серии пенальти ловчее оказались испанцы - 5:4.
Сборная Испании впервые одержала победу в Лиге наций. В 2019 году турнир выиграла Португалия, в 2021 – Франция.
Лига наций
Финал
18 июня
Роттердам, Нидерланды
Хорватия – Испания 0:0 (0:0, 4:5 – пен.)
Матч за 3 место
Энсхеде, Нидерланды
Нидерланды – Италия 2:3
Голы : Бергвейн, 68, Вейналдум, 89 - Димарко, 6, 72, Фратеззи, 20,
- Украина по итогам нынешнего розыгрыша Лиги наций осталась во втором дивизионе. Наша команда уступила в борьбе за путевку в сильнейшую лигу Шотландии, но опередила группу Ирландию и Армению.
- 14 июня был сыгран первый полуфинал Лиги наций , где Нидерланды уступили Хорватии.
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