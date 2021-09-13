Испания планирует с октября начать производство собственной COVID-вакцины

Об этом заявил министр науки и инноваций Испании Даяну Морант, сообщает The Local .

Производство вакцины против COVID-19, разработанной испанской фармацевтической компанией Hipra, может начаться в октябре этого года.

Она отметила, что "мы сможем получить испанскую вакцину уже в начале 2022 года".

Морант добавила, что процесс испытания препарата пока "идет очень хорошо".

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