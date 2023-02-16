Испания первой в Европе ввела оплачиваемый "менструальный отпуск"
Теперь в Испании женщины с особо болезненной менструацией имеют право получить оплачиваемый отпуск длиной от 3 до 5 дней.
Об этом сообщает Euronews .
Право на отпуск имеют женщины, страдающие судорогами, тошнотой, головокружением и другими симптомами менструации, которые мешают работать. Для получения отпуска необходима справка от врача, а государственная система социального обеспечения оплачивает счет. Это первое подобное решение в Европе.
"Будет сопротивление этому закону, равно как было и будет сопротивление применению всех феминистических законов. Поэтому мы должны работать, чтобы гарантировать, что когда этот закон вступит в силу, он будет выполняться", - сказала министерка по равенству Испании Ирэне Монтеро
Этот законопроект является частью более широкого пакета сексуальных и репродуктивных прав, который предусматривает разрешение любому в возрасте от 16 лет делать аборт или изменять пол в удостоверении личности.
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