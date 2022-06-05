Об этом сообщает El Pais .

По данным источников издания в испанском правительстве, процесс передачи Украине ЗРК Shorad Aspide малой дальности близок к завершению.

Что касается танков Leopard 2A4, то они поставлялись в Испанию в 1995 году из Германии. Часть из них должна быть модифицирована, но за неимением денег законсервирована. Около 40 машин должны будут восстановить и передать Украине. Сколько на это понадобится времени, пока неизвестно.

Также Испания готова научить украинских военных управлять танками.

По данным El Pais, до этого Испания поставляла Украину только боеприпасы и легкое вооружение.

3 июня Швейцария разрешила Германии передавать танки Leopard 2 своего производства третьим странам.

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