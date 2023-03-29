Об этом рассказали источники в испанских правительственных кругах .

"Испания сразу после Пасхи направит в Украину первые шесть боевых танков Leopard 2A4, которые она пообещала украинским властям для противостояния российскому вторжению", - пишет издание.

По информации СМИ, танки уже отремонтировали на заводе в Севилье, на этой неделе они принимают участие в учениях по стрельбе на маневренном полигоне Серро Муриано в Кордове.

Стоит отметить, что Пасха у христиан восточного обряда приходится на 16 апреля. В то же время верующие западного обряда будут праздновать его 9 апреля.