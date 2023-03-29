Испания передаст Украине танки Leopard после Пасхи, – El Pais
Испания намерена передать Украине первые шесть тяжелых боевых танков Leopard 2 после Пасхи. Танки уже отремонтировали, сейчас они участвуют в учениях
Об этом рассказали источники в испанских правительственных кругах .
"Испания сразу после Пасхи направит в Украину первые шесть боевых танков Leopard 2A4, которые она пообещала украинским властям для противостояния российскому вторжению", - пишет издание.
По информации СМИ, танки уже отремонтировали на заводе в Севилье, на этой неделе они принимают участие в учениях по стрельбе на маневренном полигоне Серро Муриано в Кордове.
Стоит отметить, что Пасха у христиан восточного обряда приходится на 16 апреля. В то же время верующие западного обряда будут праздновать его 9 апреля.
- О намерении передать Украине танки Испания объявила в конце января. Всего Украина получит 10 танков.
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