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Испания передаст Украине еще две системы противовоздушной обороны HAWK

10 ноября, 2022 четверг
19:19
Мир

Министр обороны Испании заявила, что ее страна отправит Украине еще две системы противовоздушной обороны HAWK

Об этом сообщает El Financiero со ссылкой на министра обороны Испании Маргариту Роблес.

"Еще две пусковые установки будут отправлены. Потому что об этом нас попросили из НАТО для помощи Украине", - сказала Роблес.

Также Испания передаст ВСУ батарею гаубиц и дополнительные генераторы.

"Мы твердо привержены Украине, потому что понимаем, что она реализует свое законное право на оборону, став жертвой вторжения и жестокой войны", - добавила министр обороны Испании.

В ведомстве подчеркнули, что 21 украинский военный проходит на этой неделе в Альмерии обучение обращению с гаубицей.

  • Напомним, Испания оперативно передает Украине 5 мощных электрогенераторов.
  • 2 ноября в Украину от правительства Испании направили военную помощь. Передали батарею зенитно-ракетного комплекса Aspide, системы ПВО Hawk, ракетные комплексы и пушки.
  • 23 октября стало известно, что Испания отправит 14 истребителей в Болгарию и Румынию.

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Испания
военные силы Украины
война с Россией
помощь Украине
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