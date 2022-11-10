Испания передаст Украине еще две системы противовоздушной обороны HAWK
Министр обороны Испании заявила, что ее страна отправит Украине еще две системы противовоздушной обороны HAWK
Об этом сообщает El Financiero со ссылкой на министра обороны Испании Маргариту Роблес.
"Еще две пусковые установки будут отправлены. Потому что об этом нас попросили из НАТО для помощи Украине", - сказала Роблес.
Также Испания передаст ВСУ батарею гаубиц и дополнительные генераторы.
"Мы твердо привержены Украине, потому что понимаем, что она реализует свое законное право на оборону, став жертвой вторжения и жестокой войны", - добавила министр обороны Испании.
В ведомстве подчеркнули, что 21 украинский военный проходит на этой неделе в Альмерии обучение обращению с гаубицей.
- Напомним, Испания оперативно передает Украине 5 мощных электрогенераторов.
- 2 ноября в Украину от правительства Испании направили военную помощь. Передали батарею зенитно-ракетного комплекса Aspide, системы ПВО Hawk, ракетные комплексы и пушки.
- 23 октября стало известно, что Испания отправит 14 истребителей в Болгарию и Румынию.
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