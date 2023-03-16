Об этом сообщает El Espanol.

По словам Роблеса, первые шесть танков будут поставлены Украине в "ближайшем будущем". Leopard 2, которые обещал послать Мадрид, все еще находятся на ремонте на предприятиях оборонной промышленности в Севилье.

О возможности увеличения количества Leopard с шести до десяти во время визита в Киев в феврале говорил премьер-министр Испании Педро Санчес. Решение было принято после того, как на складах нашли дополнительную технику в пригодном состоянии.

Также глава испанского Минобороны объявила о поставках новой партии бронетранспортеров TOA M113 – так называемых бронированных гусеничных транспортных средств, специализирующихся на перевозке боевых подразделений.

Накануне стало известно , что первые десять украинских экипажей, которые будут использовать боевые танки Leopard 2 A4, завершили четырехнедельную подготовку в Национальном учебном центре в испанской Сарагосе.

На сегодняшний день, по словам Роблес, в рамках миссии Европейского Союза по помощи Украины в Испании под руководством Координационного центра подготовки в Толедо прошли подготовку более 850 военнослужащих по широкому спектру специальностей.