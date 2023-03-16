Испания передаст Украине дополнительные четыре танка Leopard 2 к шести обещанным ранее
Министр обороны Испании Маргарита Роблес по итогам заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины в среду подтвердила, что Украина получит еще четыре танка Leopard 2 в дополнение к шести обещанным.
Об этом сообщает El Espanol.
По словам Роблеса, первые шесть танков будут поставлены Украине в "ближайшем будущем". Leopard 2, которые обещал послать Мадрид, все еще находятся на ремонте на предприятиях оборонной промышленности в Севилье.
О возможности увеличения количества Leopard с шести до десяти во время визита в Киев в феврале говорил премьер-министр Испании Педро Санчес. Решение было принято после того, как на складах нашли дополнительную технику в пригодном состоянии.
Также глава испанского Минобороны объявила о поставках новой партии бронетранспортеров TOA M113 – так называемых бронированных гусеничных транспортных средств, специализирующихся на перевозке боевых подразделений.
Накануне стало известно , что первые десять украинских экипажей, которые будут использовать боевые танки Leopard 2 A4, завершили четырехнедельную подготовку в Национальном учебном центре в испанской Сарагосе.
На сегодняшний день, по словам Роблес, в рамках миссии Европейского Союза по помощи Украины в Испании под руководством Координационного центра подготовки в Толедо прошли подготовку более 850 военнослужащих по широкому спектру специальностей.
- Напомним, глава Пентагона Ллойд Остин во вторник объявил , что по состоянию на сегодняшний день девять стран заявили о своем намерении передать Украине более 150 танков Leopard. Кроме того, правительство Швеции приняло решение передать Украине десять танков Leopard 2 для подготовки к предстоящему контрнаступлению.
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