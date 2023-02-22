Испания передаст Украине 6 отремонтированных танков Leopard

Об этом пишет EL PAÍS .

Она не назвала точных дат доставки, но отметила, что танки должны быть готовы к концу марта или началу апреля. В настоящее время танки находятся на заводе Santa Barbara Sistemas.

Также Роблес отметила, что возможно и продолжение поставок танков в будущем, "если это будет необходимо" и по запросу союзников.