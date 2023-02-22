Испания передаст Украине 6 отремонтированных танков Leopard
Министр обороны Маргарита Роблес на заседании конгресса подтвердила, что Испания передаст Украине 6 отремонтированных танков Leopard 2 A4
Об этом пишет EL PAÍS .
Она не назвала точных дат доставки, но отметила, что танки должны быть готовы к концу марта или началу апреля. В настоящее время танки находятся на заводе Santa Barbara Sistemas.
Также Роблес отметила, что возможно и продолжение поставок танков в будущем, "если это будет необходимо" и по запросу союзников.
- Италия предоставит Украине шестой пакет военной помощи, который будет сконцентрирован на противовоздушной обороне, кроме ЗРК SAMP-T он будет включать системы ПВО Skyguard Aspide.
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