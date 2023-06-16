Испания передаст Украине 20 БТР и 4 отремонтированных танка Leopard 2A4

Об этом сообщила министерша обороны Испании Маргарита Роблес.

Она отметила, что 20 бронетранспортеров прибудут в Польшу в понедельник, 19 июня. Они будут добавлены к 40 БТР, которые уже доставили.

Также министерша заявила о передаче четырех танков Leopard 2A4, которые были на ремонте.

Кроме того, Роблес объявила о предоставлении полевого госпиталя Role 2 plus. Этот госпиталь способен поддерживать тяжелую бригаду, поскольку предоставляет услуги неотложной хирургии и основные стабилизационные, лабораторные и фармацевтические услуги. Все они размещаются в 20 контейнерах. Перед его поставкой для украинских военных проведут обучение в Испании.

"Наше обязательство поддерживать Украину в ее стремлении к всеобъемлющему, справедливому и длительному миру будет оставаться непоколебимым, пока это будет необходимо", - подчеркнула Роблес.