Испания передаст Украине 20 БТР и 4 отремонтированных танка Leopard 2A4
Испания планирует передать Украине 20 бронетранспортеров, четыре отремонтированных танка Leopard 2A4 и полевой госпиталь
Об этом сообщила министерша обороны Испании Маргарита Роблес.
Она отметила, что 20 бронетранспортеров прибудут в Польшу в понедельник, 19 июня. Они будут добавлены к 40 БТР, которые уже доставили.
Также министерша заявила о передаче четырех танков Leopard 2A4, которые были на ремонте.
Кроме того, Роблес объявила о предоставлении полевого госпиталя Role 2 plus. Этот госпиталь способен поддерживать тяжелую бригаду, поскольку предоставляет услуги неотложной хирургии и основные стабилизационные, лабораторные и фармацевтические услуги. Все они размещаются в 20 контейнерах. Перед его поставкой для украинских военных проведут обучение в Испании.
"Наше обязательство поддерживать Украину в ее стремлении к всеобъемлющему, справедливому и длительному миру будет оставаться непоколебимым, пока это будет необходимо", - подчеркнула Роблес.
- 26 мая министр обороны Испании Маргарита Роблес заявила о передаче Украине еще 4 танков Leopard 2 и партии БТР M-113.
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