Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

Представители медперсонала ГПСУ находятся на базе Воздушно-космических сил в Сарагосе. Там они учатся развертывать и эксплуатировать мобильную больницу, которую минобороны Испании в ближайшее время передаст Украине.

Также украинские пограничники получат медицинские автомобили, в том числе бронированные, позволяющие эвакуировать раненых из зоны боевых действий.

"Кстати, наши военнослужащие проходят лечение и в Испании. В частности, и на этот раз сестра Люсия приехала в Украину, чтобы сопровождать в испанские госпитали нескольких раненых героев. Она заверила, что в дальнейшем будет направлять свою энергию, чтобы и религиозная община, и простые испанцы поддерживали нашу страну", - добавили в ГПСУ.