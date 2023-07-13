Испания передаст мобильный госпиталь и медицинские авто украинским пограничникам
Государственная пограничная служба Украины получит от Испании полевой госпиталь и медицинские автомобили, в том числе бронированные
Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.
Представители медперсонала ГПСУ находятся на базе Воздушно-космических сил в Сарагосе. Там они учатся развертывать и эксплуатировать мобильную больницу, которую минобороны Испании в ближайшее время передаст Украине.
Также украинские пограничники получат медицинские автомобили, в том числе бронированные, позволяющие эвакуировать раненых из зоны боевых действий.
"Кстати, наши военнослужащие проходят лечение и в Испании. В частности, и на этот раз сестра Люсия приехала в Украину, чтобы сопровождать в испанские госпитали нескольких раненых героев. Она заверила, что в дальнейшем будет направлять свою энергию, чтобы и религиозная община, и простые испанцы поддерживали нашу страну", - добавили в ГПСУ.
- 1 июля во время выступления в Верховной Раде премьер-министр Испании Педро Санчес объявил о выделении Украине пакета помощи на €55 млн. Также страна передаст 4 танка Leopard и другую военную технику.
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