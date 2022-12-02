Испания передала Украине первые ЗРК Hawk, – Резников
Украина получила от Испании первые зенитно-ракетные комплексы Hawk
Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников после встречи с министром обороны Испании Маргаритой Роблес.
"Принимал в Одессе министра обороны Испании Маргариту Роблес. Мы почтили память героев, которые пали в боях за Украину, и посетили наших воинов в госпитале. Испания поддерживает Украину: гуманитарная помощь и помощь в сфере безопасности будет продолжаться", - написал Резников.
Он добавил, что в Испании будут тренировать больше украинских бойцов, и подчеркнул, что страна уже передала Украине первый Hawk.
- О том, что правительство Испании передаст Украине системы ПВО Hawk, ЗРК Aspide, противотанковые ракетные комплексы и пушки, сообщал 2 ноября министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
- 16 ноября Маргарита Роблес заявила , что Испания планирует тренировать 2400 украинских военных в год в рамках утвержденной миссии ЕС.
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