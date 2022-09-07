Испания передала Украине артиллерийские боеприпасы и зимнюю форму
Испания направила в Украину пять самолетов с боеприпасами для крупнокалиберных артиллерийских систем и 20 грузовиков с зимним снаряжением для украинских военных
Об этом сообщается на сайте Министерства обороны Испании.
Отмечается, что 6 сентября из авиабазы Торрехон-де-Ардос вылетел уже пятый самолет, на борту которого находились боеприпасы для крупнокалиберной артиллерии. Испания передала 75 поддонов с артиллерийскими боеприпасами.
По запросу украинских властей из Испании выехало 20 грузовиков с зимним снаряжением для украинских военных. Десять из них уже прибыли в Польшу, еще десять находятся в пути.
Министр обороны Испании Маргарита Роблес подчеркнула, что "эти поставки являются примером решительной и постоянной поддержки украинского народа со стороны Испании в течение длительного времени".
- 25 августа Испания отправила в Украину батарею ПВО, боеприпасы и бронированные автомобили. Посол Украины в Испании Сергей Погорельцев, однако, отметил, что больше всего Киев интересует поставки 155-миллиметровых гаубиц и 122-миллиметровых минометов, о чем он уже сообщил правительству Испании.
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