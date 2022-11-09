Испания передала Украине 20 медицинских роботов для дистанционного обследования пациентов

Об этом сообщает Министерство здравоохранения .

Для украинской сферы здравоохранения испанская неправительственная общественная организация Help to Ukraine передала автомобиль для работы медицинских работников и 20 медицинских роботов Homedoctor.

"С использованием этих роботов украиноязычные врачи Испании, а затем и врачи Украины, смогут дистанционно обследовать и консультировать украинских пациентов в наиболее труднодоступных в условиях войны регионах страны", - пишет пресс-служба.

Сообщается, что благодаря оборудованию пациенту быстро проверят базовые показатели здоровья, включая температуру, давление, сатурацию.

Также на новом оборудовании можно сделать ЭКГ и другие исследования, а врач оперативно получит результаты исследований и даст рекомендации.

"Это без преувеличения инновационная телемедицинская платформа, которая уже успешно зарекомендовала себя в условиях военного положения, когда у многих украинцев нет доступа к медицинской помощи", - отметила заместитель министра здравоохранения по вопросам цифрового развития Мария Карчевич.

Напомним, Испания оперативно передает Украине 5 мощных электрогенераторов.

В Украину от правительства Испании направлена военная помощь. Передают батарею зенитно-ракетного комплекса Aspide, системы ПВО Hawk, ракетные комплексы и пушки.

23 октября стало известно, что Испания отправит 14 истребителей в Болгарию и Румынию.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb