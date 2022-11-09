Испания передала Украине 20 медицинских роботов для дистанционного обследования пациентов
Испанская общественная организация Help to Ukraine передала 20 медицинских роботов для дистанционного обследования украинских пациентов
Об этом сообщает Министерство здравоохранения .
Для украинской сферы здравоохранения испанская неправительственная общественная организация Help to Ukraine передала автомобиль для работы медицинских работников и 20 медицинских роботов Homedoctor.
"С использованием этих роботов украиноязычные врачи Испании, а затем и врачи Украины, смогут дистанционно обследовать и консультировать украинских пациентов в наиболее труднодоступных в условиях войны регионах страны", - пишет пресс-служба.
Сообщается, что благодаря оборудованию пациенту быстро проверят базовые показатели здоровья, включая температуру, давление, сатурацию.
Также на новом оборудовании можно сделать ЭКГ и другие исследования, а врач оперативно получит результаты исследований и даст рекомендации.
"Это без преувеличения инновационная телемедицинская платформа, которая уже успешно зарекомендовала себя в условиях военного положения, когда у многих украинцев нет доступа к медицинской помощи", - отметила заместитель министра здравоохранения по вопросам цифрового развития Мария Карчевич.
- Напомним, Испания оперативно передает Украине 5 мощных электрогенераторов.
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