Испания передает Украине 135 трансформаторов и другое оборудование для ремонта электросетей
Испания передает Украине более 160 единиц оборудования для обновления электросети после российских ракетных ударов
Об этом сообщили в МИДе Испании.
МИД совместно с компанией Red Eléctrica передает в распоряжение "Укрэнерго" всего 163 единицы оборудования для подстанций. О пакете объявили в рамках проходящей в Париже конференции в поддержку Украины.
Компания Red Eléctrica предоставляет в общей сложности 135 трансформаторов разного типа, 26 громоотводов для объектов энергосистемы и другое специфическое оборудование. Перед этим в ноябре, во время визита главы МИД Испании Хосе Мануэля Альбареса в Киев, объявили о предоставлении 14 генераторов.
На конференции в Париже Испания планирует объявить, что в 2023 году Украина будет среди приоритетов ее гуманитарных программ.
- Напомним, сегодня, 13 декабря, в США сообщили , что отправят в Украину первую партию энергетического оборудования на сумму $13 млн, а Канада предоставит 50 осветительных башен, которые помогут энергетикам осуществлять ремонтные работы в темное время суток.
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