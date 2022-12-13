Об этом сообщили в МИДе Испании.

МИД совместно с компанией Red Eléctrica передает в распоряжение "Укрэнерго" всего 163 единицы оборудования для подстанций. О пакете объявили в рамках проходящей в Париже конференции в поддержку Украины.

Компания Red Eléctrica предоставляет в общей сложности 135 трансформаторов разного типа, 26 громоотводов для объектов энергосистемы и другое специфическое оборудование. Перед этим в ноябре, во время визита главы МИД Испании Хосе Мануэля Альбареса в Киев, объявили о предоставлении 14 генераторов.

На конференции в Париже Испания планирует объявить, что в 2023 году Украина будет среди приоритетов ее гуманитарных программ.