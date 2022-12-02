Испания передает 4,5 млн евро на энергетическую поддержку Украины
Испания перечислит 4,5 миллиона евро в Фонд энергетической поддержки Украины, созданный Европейской комиссией
Об этом сообщила министр по вопросам экологического перехода Испании Тереза Рибера на встрече с послом Украины Сергеем Погорельцевым.
По ее словам, средства будут выделены из бюджета министерства на 2022 год. Их передадут Фонду энергетической поддержки Украины в рамках постоянной поддержки украинского народа со стороны Испании. Европейская комиссия совместно с Энергетическим сообществом ЕС (ENTSO-E) создала Фонд энергетической поддержки Украины на фоне постоянных обстрелов украинской энергетической инфраструктуры Россией.
"Так же вице-президент Рибера пообещала передать главным испанским энергетическим компаниям просьбу посла Погорельцева, чтобы компании в секторе непосредственно передавали оборудование и материалы (для ремонта энергетической инфраструктуры, - ред.), предназначенные для Украины", - говорится в сообщении Минсреды Испании.
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