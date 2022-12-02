Об этом сообщила министр по вопросам экологического перехода Испании Тереза Рибера на встрече с послом Украины Сергеем Погорельцевым.

По ее словам, средства будут выделены из бюджета министерства на 2022 год. Их передадут Фонду энергетической поддержки Украины в рамках постоянной поддержки украинского народа со стороны Испании. Европейская комиссия совместно с Энергетическим сообществом ЕС (ENTSO-E) создала Фонд энергетической поддержки Украины на фоне постоянных обстрелов украинской энергетической инфраструктуры Россией.

"Так же вице-президент Рибера пообещала передать главным испанским энергетическим компаниям просьбу посла Погорельцева, чтобы компании в секторе непосредственно передавали оборудование и материалы (для ремонта энергетической инфраструктуры, - ред.), предназначенные для Украины", - говорится в сообщении Минсреды Испании.

23 ноября войска РФ совершили массированный ракетный обстрел Украины: били по жилым зданиям и энергетической инфраструктуре. По данным Генштаба ВСУ, захватчики выпустили 67 крылатых ракет и до 10 ударных дронов "Ланцет". В результате массированного удара по всей Украине начались перебои с электроснабжением и водоснабжением.

2 декабря премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что производители электроэнергии обеспечили в Украине 83% потребления. Облэнерго приоритетно обеспечивают питание объектов критической инфраструктуры, а затем других потребителей.

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