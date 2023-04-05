Испания отправит в Украину танки Leopard во второй половине апреля, – Минобороны

Об этом пишут Reuters.

Министр обороны Испании Маргарита Роблес заявила в интервью телеканалу 24H, что 6 танков Leopard 2A4, которые Испания обязалась отправить в Украину, покинут страну во второй половине апреля.

Она добавила, что армейские службы страны работают над четырьмя дополнительными танками, чтобы сделать их готовыми к бою и, возможно, отправить их в Украину.