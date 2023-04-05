Испания отправит в Украину танки Leopard во второй половине апреля, – Минобороны
Испания объявила о передаче шести танков Leopard 2A4 в Украину, министр обороны Маргарита Роблес заявила, что их отправят во второй половине апреля
Об этом пишут Reuters.
Министр обороны Испании Маргарита Роблес заявила в интервью телеканалу 24H, что 6 танков Leopard 2A4, которые Испания обязалась отправить в Украину, покинут страну во второй половине апреля.
Она добавила, что армейские службы страны работают над четырьмя дополнительными танками, чтобы сделать их готовыми к бою и, возможно, отправить их в Украину.
- El Pais рассказал источники в испанских правительственных кругах, что страна намерена передать Украине первые шесть тяжелых боевых танков Leopard 2 после Пасхи. Танки уже отремонтировали, сейчас они участвуют в учениях.
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