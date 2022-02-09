Испания отправит в Болгарию четыре истребителя и 130 военных на фоне агрессии РФ

Об этом сообщает Reuters.



На этой неделе Испания отправит четыре военных самолета и 130 военнослужащих в Болгарию для защиты воздушного пространства на фоне напряжения из-за наращивания российских сил на украинской границе.



Ожидается, что первые испанские самолеты Eurofighter приземлятся в Болгарии для выполнения обязанностей по защите воздушного пространства вместе с болгарскими ВВС до конца марта.



"Миссия предпринимает меры по обеспечению безопасности стран - членов НАТО на восточном фланге", - говорится в сообщении министерства обороны Болгарии.



Также Нидерланды планируют отправить в Болгарию два самолета F-35 в апреле и мае для мероприятий по охране воздушного пространства.



Болгария, являющаяся членом НАТО с 2004 года, планирует создать боевую группу численностью до 1 000 военнослужащих под болгарским командованием и в тесном сотрудничестве с НАТО, в которую также войдут солдаты из других стран-союзниц.

Напомним, 21 января Испания направила в Черное и Средиземное моря военные корабли для поддержки сил НАТО.