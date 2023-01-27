Испания отправит танки Leopard Украине весной
Министр обороны Испании Маргарита Роблес сообщила, что страна уже согласовала вопрос с отправкой танков Leopard Украине весной
Об этом сообщает El Espanol со ссылкой на заявление Роблеса.
По словам главы МО Испании, танки в Украину отправятся уже весной этого года. Она заявила, что эта помощь является лучшим способом "работать на мир и защитить украинский народ".
Соответствующее заявление министр сделала во время посещения испанских военных, дислоцированных на базе Адажи в Латвии в рамках миссии НАТО по сдерживанию российской угрозы.
Количество танков, которые Испания готова передать украинской армии, министр обороны не указал.
- 26 января министр обороны Испании Маргарита Роблес заявила о готовности поставить в Украину танки, но отметила необходимость их переоборудовать. По данным СМИ, на базе в Сарагосе находятся 53 танка.
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