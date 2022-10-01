Испания отправила в Украину самолет с медицинским оборудованием
Испания направила в Украину самолет с медицинским оборудованием, он вылетел в Польшу, где передаст представителям Украины 300 кг медикаментов и техники
Об этом сообщил Генштаб ВСУ.
"Самолет перевозит 300 кг медицинского имущества, состоящего из индивидуальных боевых (медицинских) комплектов и респираторов. В Польше имущество будет передано представителям Украины, по ее запросу, будет служить для увеличения возможностей ухода за ранеными в результате войны", - говорится в сообщении.
Отмечается, что самолет транспортирует 300 кг медикаментов, следующих в Украину. На борту самолета находится медицинская аэроэвакуационная группа, переводчик и специалисты других сфер помощи.
Известно, что самолет также заберет у Польши восемь раненых украинцев и впоследствии переправит их в Испанию.
"Этот полет свидетельствует об обязательстве Испании перед Украиной оказывать постоянную помощь, которая выходит за пределы поддержки военными материалами", - добавили в Генштабе.
- 17 сентября Испания отправила Украине боеприпасы для крупнокалиберной артиллерии. Также в ответ на запрос министра обороны Украины Испания отправила грузовик с медицинскими средствами и еще 20 автомобилей со снаряжением.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
40.68
Покупка 40.68Продажа 41.64
-
EUR
Покупка 39.21Продажа 40.47
- Актуальное
- Важное