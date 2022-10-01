Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

"Самолет перевозит 300 кг медицинского имущества, состоящего из индивидуальных боевых (медицинских) комплектов и респираторов. В Польше имущество будет передано представителям Украины, по ее запросу, будет служить для увеличения возможностей ухода за ранеными в результате войны", - говорится в сообщении.

Отмечается, что самолет транспортирует 300 кг медикаментов, следующих в Украину. На борту самолета находится медицинская аэроэвакуационная группа, переводчик и специалисты других сфер помощи.

Известно, что самолет также заберет у Польши восемь раненых украинцев и впоследствии переправит их в Испанию.

"Этот полет свидетельствует об обязательстве Испании перед Украиной оказывать постоянную помощь, которая выходит за пределы поддержки военными материалами", - добавили в Генштабе.

17 сентября Испания отправила Украине боеприпасы для крупнокалиберной артиллерии. Также в ответ на запрос министра обороны Украины Испания отправила грузовик с медицинскими средствами и еще 20 автомобилей со снаряжением.

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