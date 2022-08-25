Испания отправила в Украину батарею ПВО, боеприпасы и бронированные авто
Испания направила Украине систему противовоздушной обороны, боеприпасы и бронированные автомобили
Об этом сообщило Министерство обороны Испании.
Груз военной помощи будет включать около 20 бронированных машин, 75 паллет с боеприпасами для полевой артиллерии и полную батарею противовоздушной обороны, а также 1000 тонн дизеля стоимостью примерно 2,5 миллиона евро. И бронированные авто, и боеприпасы уже располагают украинскими властями.
Кроме оружия, "на срочный запрос" подготовлен груз из 30 тысяч единиц военной формы для зимы, 15,6 тыс. курток, 15 тыс. костюмов и нескольких тысяч единиц дополнительной одежды. Отгрузка запланирована на сентябрь.
Посол Украины в Испании Сергей Погорельцев, однако, отметил, что больше всего Киев интересует поставки 155-миллиметровых гаубиц и 122-миллиметровых минометов, о чем он уже сообщил правительству Испании.
"Процесс непростой, но мы работаем и очень благодарны", - сказал он.
Испания также будет обучать украинским военным работе зенитной батареи, а также будет проводить обучение личного состава ВВС Украины "в стране-союзнице", название которой в Минобороны не указали.
В апреле Испания объявила об отправке Украине 200 тонн боеприпасов и другой военной помощи.
- 2 августа министр обороны Испании Маргарита Роблес сообщила, что правительство приняло решение не передавать Украине танки Leopard, ведь они в " неудовлетворительном состоянии ". В июле сообщалось, что правительство Испании готовится передать Украине 10 боевых танков Leopard 2A4 и 20 находящихся на вооружении испанской армии БТР M113. В июне ФРГ запретил Испании продавать Украине 40 старых танков Leopard 2A4 собственного производства.
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