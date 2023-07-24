Об этом сообщает сайт министерства обороны Испании.

В пакет помощи входят четыре танка Leopard 2A4, десять бронетранспортеров М-113 (три из которых - для Госпогранслужбы), десять военных грузовиков (из них пять - для пограничников), один многоцелевой бронемобиль (для ГПСУ), три гражданских санитарных машины, один бронированный санитарный автомобиль для военных госпиталей и один бронированный гражданский санитарный автомобиль для пограничников.

Минобороны Испании отмечает, что отправленные четыре Leopard 2A4 обладают такими же характеристиками, как шесть Leopard 2, переданные Украине ранее.

Ожидается, что Вооруженные Силы Украины получат помощь от Испании в начале августа.

Ранее Германия объявила новый пакет помощи Украине, в который среди прочего вошли 10 танков Leopard.

В Польше заработал центр для ремонта украинских танков Leopard.