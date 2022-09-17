Испания отправила Украине боеприпасы для крупнокалиберной артиллерии
Испания отправила в Украину пятый транспортный самолет с боеприпасами для крупнокалиберных артиллерийских систем
Об этом сообщает пресс-служба Генштаба ВСУ в фейсбуке.
"Минобороны Испании официально сообщило, что 9 сентября 2022 года самолет Воздушно-космических сил ВС Испании Т-23 вылетел с авиабазы Торрехон-де-Ардос (Мадрид) и транспортирует в Украину боеприпасы крупнокалиберной полевой артиллерии. Это уже пятый рейс с оружием, переданным Украине Испанией за последние дни", - говорится в сообщении.
На прошлой неделе четыре рейса вылетели с базы в Роти (Кадис).
В общей сложности грузы, транспортировка которых была осуществлена за эти дни, составляют 75 поддонов крупнокалиберных боеприпасов.
Также в ответ на запрос министра обороны Украины Испания отправила грузовик с медицинскими средствами и еще 20 автомобилей со снаряжением.
"Все эти поставки являются примером решительной и постоянной поддержки украинского народа со стороны Испании в течение длительного времени", - отметила глава минобороны Испании Маргарита Роблес во время пражской встречи со своими европейскими коллегами.
- 25 августа Испания отправила в Украину батарею ПВО, боеприпасы и бронированные автомобили. Посол Украины в Испании Сергей Погорельцев, однако, отметил, что больше всего Киев интересует поставки 155-миллиметровых гаубиц и 122-миллиметровых минометов, о чем он уже сообщил правительству Испании.
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