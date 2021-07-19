Испания откажется от вакцины Astrazeneca и передаст остатки другим странам через COVAX

Об этом сообщает Local .



Это происходит после подтверждения региональных властей, что они получили дозы для окончания вакцинации возрастной группы от 60 до 69.

Испания ускорила темпы вакцинации этой группы, только ее вакцинировали препаратом, после случаев с побичными эффектами.

В Испании все еще находится более 1 млн людей, которые не получили вторую дозу AstraZeneca.

По данным органов здравоохранения, у страны достаточно вакцин для окончания иммунизации



Остатки вакцин будут переданы инициативе COVAX.

Канада передаст другим странам почти 18 млн доз вакцин от COVID-19 AstraZeneca через инициативу COVAX.

Япония передаст 15 странам 11 млн доз вакцины против COVID-19 .