Львов Главная
ru ua
Львов Главная
Коронавирус
Война с Россией
Главная Мир Испания откажется от вакцины Astrazeneca и передаст остатки другим странам через COVAX

Испания откажется от вакцины Astrazeneca и передаст остатки другим странам через COVAX

19 июля, 2021 понедельник
21:16
Мир вакцина AstraZeneca

Министерство здравоохранения Испании больше не будет заказывать вакцину от COVID-19 производства AstraZeneca

Об этом сообщает Local .

Это происходит после подтверждения региональных властей, что они получили дозы для окончания вакцинации возрастной группы от 60 до 69.

Испания ускорила темпы вакцинации этой группы, только ее вакцинировали препаратом, после случаев с побичными эффектами.

В Испании все еще находится более 1 млн людей, которые не получили вторую дозу AstraZeneca.

По данным органов здравоохранения, у страны достаточно вакцин для окончания иммунизации

Остатки вакцин будут переданы инициативе COVAX.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Испания
Коронавирус
Читайте также:
Людмила Денисова
19 июля, 2021 понедельник
В Киеве отказали претендентке на должность, потому что разговаривала на украинском, - Денисова
18 июля, 2021 воскресенье
Статья Путина об "одном народе" адресована Зеленскому. Мол, покайся, мы же тебя рассчитывали, - Фейгин
Андрій Ярмоленко
18 июля, 2021 воскресенье
"Вест Хэм" ошарашил ценой на украинского футболиста Ярмоленко
Киев
+22
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 27.1
    Покупка 27.1
    Продажа 27.31
  • EUR
    Покупка 31.89
    Продажа 32.27
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2021, понедельник
19 июля
23:12
США и Германия готовятся сообщить о соглашении по "Северному потоку-2", - Reuters
22:58
В Польше 47% выявленных случаев коронавируса приходится на дельта-штамм, - МЗ
22:37
Канада планирует открыть границы для американцев в августе, для остального мира - в сентябре
22:15
В ОРЛО остро не хватает питьевой воды, оккупанты ограничили водоснабжение и нарушают санитарные нормы, - МинВОТ
22:14
В оккупированном Крыму КамАЗ протаранил 5 машин: 9 человек пострадали, есть погибшие
21:47
Светлана Тихановская
Тихановская встретилась с Блинкеном и Нуланд: обсудили похищение Протасевича режимом Лукашенко и репрессии
21:33
Кипр разрешил въезд лицам, вакцинированным препаратом CoronaVac
21:00
Виктор Ляшко
Ляшко: Украина получит тесты для выявления штамма коронавируса "Дельта"
20:56
Штурм Капитолия в Вашингтоне: суд впервые приговорил участника, тот отсидит 8 месяцев
20:46
хакер
ЕС и США обвинили Китай в кибершпионаже и атаке на Microsoft Exchange
20:32
Представитель Зеленского заявил, что в оккупированном Крыму наибольший вред экологии наносит завод Фирташа
20:13
WhatsApp
WhatsApp запустил функцию групповых видеозвонков
20:10
Пограничная служба ЕС развернет миссию на белорусско-литовской границе
19:57
"В Абхазии наращивается военное присутствие РФ": Зеленский заявил о единстве Украины и Грузии в инициативах по возврату оккупированных территорий
19:52
Гуантанамо
Байден разрешил экстрадицию первого узника из закрытой тюрьмы Гуантанамо
19:49
В Центрэнерго заявили о нехватке средств для подготовки к отопительному сезону
19:39
Людмила Денисова
В Киеве отказали претендентке на должность, потому что разговаривала на украинском, - Денисова
19:38
Антитела к COVID-19 сохраняются не менее 9 месяцев, - ученые
19:29
Китай
Как Китай влияет на украинскую экономику. Экспертный опрос
19:20
Алексей Арестович
Арестович о своем заявлении относительно "разворота на Восток": не стоит судить по заголовкам, они - яркие обертки
19:12
Франция больше не будет требовать ПЦР-тест у украинцев, которые вакцинировались одобренным в ЕС препаратами
18:50
Дмитрий Кулеба
Страны Балтии открылись для украинцев, - Кулеба
18:43
Из-за пандемии коронавируса в мире увеличилось использование пластика, - The Guardian
18:40
Зеленський
"Европейская интеграция не имеет альтернативы": Украина, Грузия и Молдова приняли декларацию Батумского саммита
18:22
Верховный суд Украины
"Независимость судьи гарантируется Конституцией": Верховный суд об открытии ГБР дела об отмене указа Зеленского
18:18
После Столтенберга НАТО может возглавить Грибаускайте, - POLITICO
18:15
В Минфине опровергли заявление Марченко об увеличении минимальной зарплаты до 7 700 грн в следующем году
18:05
На Одесчине во время движения загорелся автобус
17:53
Денис Шмигаль
Шмыгаль заявил, что нужно открыть пункты вакцинации в аэропортах и на пограничных КПП
17:45
беспилотник
Оккупанты на Донбассе обстреляли украинские позиции и запускали беспилотник
17:36
вакцина
Италия вакцинировали от коронавируса более половины населения, которое можно прививать
17:26
Наталья Диденко
Жара отступает, - Наталья Диденко предупредила о грозовых дождях, шквалах и снижении температуры
17:15
Владимир Дудка
Украинский политзаключенный в РФ Дудка написал письмо из колонии
17:15
Жителям Саудовской Аравии, которые не завершили вакцинацию от COVID-19, запретят выезд из страны
16:59
Алексей Арестович
"Украина работает, чтобы превратиться в европейское государство": МИД отреагировал на заявление Арестович по "разворот на Восток"
16:56
Майя Санду
Санду: Точка в истории с Чаусом еще не поставлена
16:51
СБУ провела контрдиверсионные обучение на Ивано-Франковщине
СБУ провела контрдиверсионные учения на Ивано-Франковщине
16:41
Евгений Шевченко
Нардеп Шевченко, который поддерживает режим Лукашенко, спел на белорусском фестивале "Славянский базар"
16:41
Англия
"День свободы": Англия отменила почти все карантинные ограничения
16:32
Минэкономики
Минэкономики оценило рост ВВП Украины во втором квартале на 6%
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу adv@espreso.tv. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV