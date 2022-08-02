Испания отказалась передавать Украине танки Leopard, потому что те в неудовлетворительном состоянии
Министр обороны Испании Маргарита Роблес сообщила, что правительство приняло решение не передавать Украине танки Leopard, ведь они в "неудовлетворительном состоянии"
Об этом сообщает издание El Mundo.
"Сегодня мы рассматриваем все возможности, но я уже могу вам сказать, что "Leopard", многие годы не использовавшиеся в Сарагосе, невозможно (отправить на войну в Украину), потому что они находятся в совершенно неудовлетворительном состоянии", - сказала Маргарита Роблес .
Она добавила, что были проведены ответные испытания, в ходе которых выяснилось, что танки нельзя использовать.
"Мы не можем предоставить их, потому что это будет риск для людей", - отметила Роблес.
В июле сообщалось, что правительство Испании готовится передать Украине 10 находящихся на вооружении испанской армии 10 боевых танков Leopard 2A4 и 20 БТР M113. В июне ФРГ запретил Испании продавать Украине 40 старых танков Leopard 2A4 собственного производства.
- Напомним, в рамках своих обязательств по увеличению оборонных расходов правительство Испании выделит в этом году дополнительно €1 млрд на военные нужды
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