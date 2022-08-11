Испания организовала альтернативный канал поставки зерна из Украины по железной дороге
Испания запустила пилотный проект по транспортировке зерна поездом из Украины как альтернативу или дополнение к морскому транспорту
Об этом говорится в заявлении Министерства транспорта Испании, пишет "Европейская правда".
Железнодорожный оператор Renfe Mercancías отправил к границе между Польшей и Украиной 25 единиц 40-футовых контейнеров для перевозки в Испанию 600 тонн украинской кукурузы.
Это пилотный тест, с помощью которого Министерство стремится продемонстрировать техническую и экономическую целесообразность железнодорожной транспортировки зерна по железнодорожной магистрали, пересекающей Европу от Лодзя до Барселоны.
Поезд следует по маршруту Мадрид – Людвигсхафен – Дуйсбург – Лодзь – Хелм, а обратное движение осуществляется по маршруту Хелм – Лодзь – Дуйсбург – Барселона.
Логистику транспорта планируется осуществлять между Украиной и Испанией с перевозкой товара в Хелм, расположенный в Польше в 25 км от границы с Украиной.
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