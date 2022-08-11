Испания организовала альтернативный канал поставки зерна из Украины по железной дороге

Об этом говорится в заявлении Министерства транспорта Испании, пишет "Европейская правда".

Железнодорожный оператор Renfe Mercancías отправил к границе между Польшей и Украиной 25 единиц 40-футовых контейнеров для перевозки в Испанию 600 тонн украинской кукурузы.

Это пилотный тест, с помощью которого Министерство стремится продемонстрировать техническую и экономическую целесообразность железнодорожной транспортировки зерна по железнодорожной магистрали, пересекающей Европу от Лодзя до Барселоны.

Поезд следует по маршруту Мадрид – Людвигсхафен – Дуйсбург – Лодзь – Хелм, а обратное движение осуществляется по маршруту Хелм – Лодзь – Дуйсбург – Барселона.

Логистику транспорта планируется осуществлять между Украиной и Испанией с перевозкой товара в Хелм, расположенный в Польше в 25 км от границы с Украиной.

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