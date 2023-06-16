Испания обыграла Италию и вышла в финал Лиги наций

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Встреча завершилась победой Испании со счетом 2:1. Ереми Пино открыл счет на 3-й минуте, а победный гол для испанцев на 88-й минуте забил Хоселу.

За сборную Италии единственным голом отличился Чиро Иммобиле, реализовавший пенальти на 11-й минуте.

Матч за третье место и финал Лиги наций пройдут 18 июня.

Победитель Лиги наций определится в третий раз. В 2019 году турнир выиграла Португалия, в 2021-м – Франция.

Лига наций

Полуфинал

15 июня

Испания – Италия 2:1

Голы: Пино, 3, Хоселу, 88 – Иммобиле, 11 (пен.)