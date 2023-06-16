Испания обыграла Италию и вышла в финал Лиги наций
В четверг, 15 июня, во втором полуфинале Лиги наций сборная Испании оказалась лучше Италии
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Встреча завершилась победой Испании со счетом 2:1. Ереми Пино открыл счет на 3-й минуте, а победный гол для испанцев на 88-й минуте забил Хоселу.
За сборную Италии единственным голом отличился Чиро Иммобиле, реализовавший пенальти на 11-й минуте.
Матч за третье место и финал Лиги наций пройдут 18 июня.
Победитель Лиги наций определится в третий раз. В 2019 году турнир выиграла Португалия, в 2021-м – Франция.
Лига наций
Полуфинал
15 июня
Испания – Италия 2:1
Голы: Пино, 3, Хоселу, 88 – Иммобиле, 11 (пен.)
- Украина по итогам нынешнего розыгрыша Лиги наций осталась во втором дивизионе. Наша команда уступила в борьбе за путевку в сильнейшую лигу Шотландии, но опередила группу Ирландию и Армению.
- 14 июня был сыгран первый полуфинал Лиги наций, где встречались Нидерланды и Хорватия.
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