Испания может усилить восточный фланг НАТО и разместить в Латвии ЗРК, - El Pais

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на El País .

"Испания усилит свой контингент в Восточной Европе в знак приверженности НАТО", - отмечает издание.

По данным источника издания, отправка батареи заставит Испанию отправить в Латвию еще около сотни военных. Около 500 испанских солдат находятся под командованием Канады на базе под Ригой в 120 км от границы с Россией.

NASAMS – это система ПВО, оснащенная шестью ракетами AMRAAM.