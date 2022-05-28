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Испания может усилить восточный фланг НАТО и разместить в Латвии ЗРК, - El Pais

28 мая, 2022 суббота
16:53
Мир

Испания планирует разместить в Латвии батарею зенитно-ракетных комплексов NASAMS

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на El País .

"Испания усилит свой контингент в Восточной Европе в знак приверженности НАТО", - отмечает издание.

По данным источника издания, отправка батареи заставит Испанию отправить в Латвию еще около сотни военных. Около 500 испанских солдат находятся под командованием Канады на базе под Ригой в 120 км от границы с Россией.

NASAMS – это система ПВО, оснащенная шестью ракетами AMRAAM.

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Латвия
Испания
НАТО
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