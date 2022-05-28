Испания может усилить восточный фланг НАТО и разместить в Латвии ЗРК, - El Pais
Испания планирует разместить в Латвии батарею зенитно-ракетных комплексов NASAMS
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на El País .
"Испания усилит свой контингент в Восточной Европе в знак приверженности НАТО", - отмечает издание.
По данным источника издания, отправка батареи заставит Испанию отправить в Латвию еще около сотни военных. Около 500 испанских солдат находятся под командованием Канады на базе под Ригой в 120 км от границы с Россией.
NASAMS – это система ПВО, оснащенная шестью ракетами AMRAAM.
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