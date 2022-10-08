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Испания хочет потратить более 6,5 млрд евро на закупку и модернизацию военной техники

8 октября, 2022 суббота
11:29
Мир

Министерство обороны Испании в 2023 году предлагает потратить более 6,5 миллиарда евро на программу закупки и модернизации военной техники

Об этом сообщает La Razon .

Отмечается, что МО Испании в 2023 году предлагает потратить более 6,5 миллиарда евро на программу закупки и модернизации военной техники – это на 26,3% или 2,67 миллиарда евро больше, чем планировалось.

В частности, на 72% (с 2,8 до 4,9 миллиарда евро) будет увеличено финансирование специальных программ модернизации вооружения, в частности фрегатов F-110, подлодок S-80, бронемашин, разведывательных самолетов, противотанковых ракет и ракетных установок.

Так, предполагается выделить более 488 миллионов евро на строительство пяти фрегатов F-110, которые бы заменили устаревшие F-80; модернизировать истребители Eurofighter почти на 620 миллионов евро; а также приобрести четыре новых S-80, причем первый должен быть передан флоту уже в 2023 году.

Еще 1,6 млрд евро (против 708,2 млн в 2022 году, то есть на 126% больше) будет выделено на финансирование программ развития военных материалов.

В законопроекте, предусматривающем увеличение оборонных расходов, указывается, что инвестиции в модернизацию вооруженных сил являются "важным инструментом укрепления оборонно-промышленной и технологической базы как движителя экономического роста и занятости".

Общий бюджет министерства обороны Испании в 2023 году оценивается более чем в 12 миллиардов евро.

  • 6 октября Испания отправила в Украину партию помощи , предназначенную обеспечить первоочередные для Минобороны Украины материально-технические и медицинские нужды. Испания действует в координации со странами Атлантического альянса, ЕС и Группой доноров, в которую входит 45 стран, и внесла более 200 миллионов евро в Европейский фонд мира для Украины. Помощь страны заключается в полевой артиллерии, горючем, бронетехнике, ракетных комплексах точечной обороны, медицинском и вещевом и зимнем снаряжении. Кроме того, украинские военные начали проходить базовую подготовку в Испании.

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