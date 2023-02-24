Испания изучит запрос Украины о передаче истребителей, - премьер Санчес
Премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что запрос Владимира Зеленского на истребители НАТО вполне легитимен, поэтому испанские чиновники рассмотрят его
Об этом говорится в газете El Pais.
Премьер-министр Испании Педро Санчес считает просьбу президента Украины Владимира Зеленского по поводу истребителей НАТО "легитимной". "Мы должны это изучить", – сказал он в интервью.
В газете напомнили, что чиновник Педро Санчес посетил Киев 23 февраля: "Сегодня, через год, я вижу гораздо увереннее в своих силах Украину, которая четко увидела, что может противостоять жестокому нападению агрессора. Я видел гораздо более опытного президента Зеленского, у которого есть четкие представления о том, каким должно быть не только время борьбы с агрессором, но и варианты выхода в мир".
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