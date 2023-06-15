Испания - Италия: где и когда смотреть второй полуфинал Лиги наций

Об этом сообщает Еспресо.TV.

В январе состоялась жеребьевка финальной части Лиги наций. Сформировались полуфинальные пары: Испания – Италия и Нидерланды – Хорватия.

Второй полуфинал пройдет сегодня, 15 июня. Матч за третье место и финал – 18 июня.

Победитель Лиги наций определится в третий раз. В 2019 году турнир выиграла Португалия, в 2021-м – Франция.

Лига наций

Полуфинал

15 июня

Испания – Италия

Энсхеде, стадион "Де Гролс Весте"

Начало – 21:45

Трансляция - Мегого