Испания - Италия: где и когда смотреть второй полуфинал Лиги наций
В четверг, 15 июня, во втором полуфинале Лиги наций сборная Испании сыграет против Италии
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В январе состоялась жеребьевка финальной части Лиги наций. Сформировались полуфинальные пары: Испания – Италия и Нидерланды – Хорватия.
Второй полуфинал пройдет сегодня, 15 июня. Матч за третье место и финал – 18 июня.
Победитель Лиги наций определится в третий раз. В 2019 году турнир выиграла Португалия, в 2021-м – Франция.
Лига наций
Полуфинал
15 июня
Испания – Италия
Энсхеде, стадион "Де Гролс Весте"
Начало – 21:45
Трансляция - Мегого
- Украина по итогам нынешнего розыгрыша Лиги наций осталась во втором дивизионе. Наша команда уступила в борьбе за путевку в сильнейшую лигу Шотландии, но опередила в группе Ирландию и Армению.
- 14 июня был сыгран первый полуфинал Лиги наций , где встречались Нидерланды и Хорватия.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
36.82
Покупка 36.82Продажа 37.4
-
EUR
Покупка 39.89Продажа 40.66
- Актуальное
- Важное