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Испания - Италия: где и когда смотреть второй полуфинал Лиги наций

15 июня, 2023 четверг
08:00
Спорт

В четверг, 15 июня, во втором полуфинале Лиги наций сборная Испании сыграет против Италии

Об этом сообщает Еспресо.TV.

В январе состоялась жеребьевка финальной части Лиги наций. Сформировались полуфинальные пары: Испания – Италия и Нидерланды – Хорватия.

Второй полуфинал пройдет сегодня, 15 июня. Матч за третье место и финал – 18 июня.

Победитель Лиги наций определится в третий раз. В 2019 году турнир выиграла Португалия, в 2021-м – Франция.

Лига наций

Полуфинал

15 июня

Испания – Италия

Энсхеде, стадион "Де Гролс Весте"

Начало – 21:45

Трансляция - Мегого

  • Украина по итогам нынешнего розыгрыша Лиги наций осталась во втором дивизионе. Наша команда уступила в борьбе за путевку в сильнейшую лигу Шотландии, но опередила в группе Ирландию и Армению.
  • 14 июня был сыгран первый полуфинал Лиги наций , где встречались Нидерланды и Хорватия.
Италия
Испания
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