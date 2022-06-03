Испания и Португалия сыграли вничью в главном матче дня в Лиге наций

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Матч в Севилье закончился вничью 1:1. За Португалию забил Рикардо Орта, а гол в Испании на счету Альваро Морати.

После 1-го тура группу B в элитном раунде Лиги наций возглавила Чехия, победившая в параллельной встрече Швейцарию (2:1). Португалия и Испания делят 2-3 позиции.

Лига наций

Дивизион А. 1-й тур

2 июня

Испания – Португалия 1:1

Голы: Мората, 25 – Орта, 82

Украина вышла в финал плей-офф в среду, 1 июня, обыграв Шотландию со счетом 3:1. Теперь они сыграют с Уэльсом, а победители получат место на ЧМ-2022 в Катаре.

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