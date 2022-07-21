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Главная Мир Испания и Португалия не согласны с предложением ЕС сократить потребление газа

Испания и Португалия не согласны с предложением ЕС сократить потребление газа

21 июля, 2022 четверг
13:40
Мир газ

В Португалии и Испании существует сопротивление предложению Европейского Союза по сокращению странами-членами потребления газа на 15%

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel.

Министр энергетики Португалии Жоао Галамба сказал, что его страна "категорически против непропорционального и неустойчивого предложения ЕС".

По словам Галамба, предложение не учитывает особых гидроэнергетических потребностей Испании и Португалии. Ведь в связи с нынешней засухой обе страны вынуждены производить больше электроэнергии на газовых электростанциях.

Министр энергетики Испании Тереза ​​Рибера также отметила, что не намерена диктовать потребителям ограничения потребления газа.

"Мы не будем вводить закон, диктующий температуру термостатов в квартирах", – сообщила она.

Предварительно Европейская комиссия предложила  план сокращения спроса на газ и призвала все государства-члены ЕС начать информационные кампании для широкомасштабного содействия сокращению отопления и охлаждения в частных зданиях, чтобы к следующей весне сократить использование газа в Европе на 15%.

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