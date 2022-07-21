Испания и Португалия не согласны с предложением ЕС сократить потребление газа
В Португалии и Испании существует сопротивление предложению Европейского Союза по сокращению странами-членами потребления газа на 15%
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel.
Министр энергетики Португалии Жоао Галамба сказал, что его страна "категорически против непропорционального и неустойчивого предложения ЕС".
По словам Галамба, предложение не учитывает особых гидроэнергетических потребностей Испании и Португалии. Ведь в связи с нынешней засухой обе страны вынуждены производить больше электроэнергии на газовых электростанциях.
Министр энергетики Испании Тереза Рибера также отметила, что не намерена диктовать потребителям ограничения потребления газа.
"Мы не будем вводить закон, диктующий температуру термостатов в квартирах", – сообщила она.
Предварительно Европейская комиссия предложила план сокращения спроса на газ и призвала все государства-члены ЕС начать информационные кампании для широкомасштабного содействия сокращению отопления и охлаждения в частных зданиях, чтобы к следующей весне сократить использование газа в Европе на 15%.
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