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Испания и Франция заставили российских олигархов платить за арестованные яхты, - Reuters

20 октября, 2022 четверг
12:05
Мир

Российские бизнесмены продолжают оплачивать содержание своих яхт, арестованных в портах Испании и Франции. Раньше они попали под санкции ЕС

Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что попавшие под санкции Евросоюза российские олигархи платят за техническое обслуживание, экипаж и страховку собственных яхт.

Министерство финансов Испании сообщило, что закон 2014 года, принятый после аннексии Крыма Россией того же года, разрешает лицам, находящимся под санкциями, проводить необходимые платежи по содержанию активов.

Известно, что сейчас продана только яхта Axioma в августе по распоряжению банка JP Morgan, а не правительству.

Предложения США и Евросоюза продать арестованные российские активы и передать вырученные средства Украине остановились. Во Франции и Испании решили арестовать, а не конфисковать яхты, потому что в таком случае расходы на их обслуживание остаются на ответственности владельца.

Известно, что среди арестованных яхт Crescent бывшего руководителя российского энергетического гиганта "Роснефть" Эдуарда Худайнатова и Lady Anastasia руководителя оружейной группы "Рособоронэкспорт" Александра Михеева.

  • 29 мая СМИ сообщили, что на яхтах российских олигархов отключают отслеживание местопребывания. Отмечается, что выключали устройства для отслеживания местонахождение яхта Clio Олега Дерипаски за $65 млн, Motor Yacht Андрея Мельниченко за $300 млн или Galactica Super Nova эксглавы "Лукойла" Вагита Алекперова за $80 млн.

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