Испания готова вернуть Украину в заявку на проведение ЧМ по футболу
Королевская испанская футбольная федерация официально подтвердила, что Марокко заменил Украину в совместной заявке на проведение чемпионата мира по футболу
Об этом сообщает официальный сайт Королевской испанской футбольной федерации.
В то же время Украина может вернуться в совместную заявку на проведение ЧМ-2030.
"Федерации футбола Испании и Португалии верят, что Ассоциация футбола Украины и ее президент справятся с трудностями, которые они переживают сейчас, чтобы представить совместную заявку от четырех стран", - говорится в официальном заявлении организации.
Испания, Португалия и Марокко составят конкуренцию совместным заявкам Саудовской Аравии, Египта и Греции, а также Уругвая, Аргентины, Чили и Парагвая.
Украинская ассоциация футбола пока не прокомментировала ситуацию.
- 4 октября стало известно, что Украина намерена присоединиться к совместной заявке Испании и Португалии на проведение финальной части чемпионата мира-2030.
- 5 октября правительство Испании согласилось, чтобы Украина присоединилась к ее совместной с Португалией заявке на проведение чемпионата мира по футболу 2030 года.
- 29 ноября Печерский суд взял на два месяца под арест Андрея Павелко, который позже был освобожден под залог.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
38.15
Покупка 38.15Продажа 38.91
-
EUR
Покупка 40.17Продажа 41.1
- Актуальное
- Важное