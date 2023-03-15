Испания готова вернуть Украину в заявку на проведение ЧМ по футболу

Об этом сообщает официальный сайт Королевской испанской футбольной федерации.

В то же время Украина может вернуться в совместную заявку на проведение ЧМ-2030.

"Федерации футбола Испании и Португалии верят, что Ассоциация футбола Украины и ее президент справятся с трудностями, которые они переживают сейчас, чтобы представить совместную заявку от четырех стран", - говорится в официальном заявлении организации.

Испания, Португалия и Марокко составят конкуренцию совместным заявкам Саудовской Аравии, Египта и Греции, а также Уругвая, Аргентины, Чили и Парагвая.

Украинская ассоциация футбола пока не прокомментировала ситуацию.