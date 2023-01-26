Об этом она заявила в ходе встречи представителей шести стран-пользователей Leopard 2, передает RTVE.

"Есть четкая цель, чтобы война скорее закончилась, чтобы наступил мир. Речь идет о скоординированной работе, которой мы поддерживаем Украину", - сказала министр.

Она настаивает на том, что Испания может доставить находящиеся в Сарагосе Leopard 2 A4, "но некоторые из них не могут быть использованы, и в отрасли мы собираемся проанализировать, какие из них можно переоснастить".

По данным Reuters, на базе в Сарагосе находятся 53 танка.

Ранее Испания заявила о готовности передать Украине танки Leopard, однако отметила, что собирается связаться с координационной группой, созданной союзниками, чтобы определить, сколько танков нужно и сколько их Мадрид может передать.

Германия 25 января согласовала поставки Украине 14 танков Leopard 2, а также разрешила реэкспорт другими странами.

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