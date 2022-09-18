Об этом генерал брони Вооруженных сил Польши Вальдемар Скшипчак заявил в эфире программы "Студия Запад с Антином Борковским" на телеканале "Еспресо".

Он прокомментировал затягивание Германией передачи танков для Украины.

"Первым вопросом были танки Leopard немцы уже не имеют, что вам дать, потому что они Leopard уже не имеют. А то, что имеют, то, что дают чехам, то есть лом, лучше не брать. Как танкист, знающий те танки , я вам не советую. Лучше, чтобы американцы дали вам свои Abrams, или Польша свои Leopard", - сказал Скшипчак.

Он считает, что задержки с оружием для Украины от западных стран играют в пользу президента РФ Владимира Путина.

"Похоже, что политика Берлина, Парижа, Мадрида является политикой, которая опирается на ожидания к Путину. Это действия, способствующие затягиванию войны. Берлин, Париж и Мадрид, по моему мнению, проводят такую политику, которая должна служить затягиванием войны Это для меня непонятно, потому что из-за них и война будет длиннее.Если они не выделяют помощи для вас, то они ее саботируют, то есть способствуют Путину.А Путин в этот момент играет только на одно - продержаться осень и зиму до весны, если не продержится, то вы его разобьете и выкинете до конца октября из Украины, так вероятно и будет, но здесь не может быть игр Парижа, Берлина и Мадрида на Путина, потому что это только приведет к затягиванию войны, приведет больше жертв в Украине в той войне. А этого допустить нельзя", - отметил генерал.