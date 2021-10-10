Испания - Франция: где и когда смотреть финал Лиги наций
Сегодня, 10 октября, в финале Лиги наций сборная Испании сыграет против Франции
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Финал Лиги наций Испания - Франция состоится в Милане на стадионе "Сан Сиро". Стартовый свисток прозвучит в 21:45. Несколько ранее, в 16:00, Италия и Бельгия сыграют матч за третье место. Эта встреча состоится в Турине.
Украина прекратила борьбу в Лиге наций на групповом раунде и выбыла в дивизион B. Нашей сборной засчитали техническое поражение в заключительном матче против Швейцарии, поскольку она в ноябре 2020 года не смогла выйти на игру в Люцерне из-за вспышки коронавируса в команде.
Лига наций
финал
10 октября
Испания - Франция
Милан, стадион "Сан Сиро"
Начало - 21:45
Прямая трансляция на телеканале "Футбол 1"
- Напомним, 6 октября в полуфинале Лиги наций сборная Испании победила национальную команду Италии.
- Сборная Италии потерпела первое домашнее поражение в официальных матчах с 1999 года.
- 7 октября в полуфинальном матче Лиги наций сборная Франции одержала волевую победу против Бельгии.
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