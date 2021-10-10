Испания - Франция: где и когда смотреть финал Лиги наций

Об этом сообщает Еспресо.TV.



Финал Лиги наций Испания - Франция состоится в Милане на стадионе "Сан Сиро". Стартовый свисток прозвучит в 21:45. Несколько ранее, в 16:00, Италия и Бельгия сыграют матч за третье место. Эта встреча состоится в Турине.

Украина прекратила борьбу в Лиге наций на групповом раунде и выбыла в дивизион B. Нашей сборной засчитали техническое поражение в заключительном матче против Швейцарии, поскольку она в ноябре 2020 года не смогла выйти на игру в Люцерне из-за вспышки коронавируса в команде.

Лига наций

финал

10 октября

Испания - Франция



Милан, стадион "Сан Сиро"

Начало - 21:45

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