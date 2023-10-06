Испания дополнительно предоставит Украине шесть ЗРК Hawk

Об этом сообщили в пресс-службе испанского правительства.

Как говорится, о предоставлении систем противовоздушной обороны объявили по итогам встречи президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Испании Педро Санчеса 5 октября в рамках встречи Европейского политического сообщества.

Лидеры стран обсудили текущую ситуацию на фронте и глава испанского правительства предложил комплексы ПВО для борьбы с беспилотниками, соответствующее обучение и оборудование для разминирования.

"Испанское правительство предоставит Украине шесть пусковых установок Hawk для борьбы с возможными российскими бомбардировками гражданских объектов и критической инфраструктуры, а также защиты нового зернового коридора", — говорится в сообщении.