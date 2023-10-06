Испания дополнительно предоставит Украине шесть ЗРК Hawk
В Испании приняли решение передать Украине 6 пусковых установок для зенитно-ракетных комплексов Hawk
Об этом сообщили в пресс-службе испанского правительства.
Как говорится, о предоставлении систем противовоздушной обороны объявили по итогам встречи президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Испании Педро Санчеса 5 октября в рамках встречи Европейского политического сообщества.
Лидеры стран обсудили текущую ситуацию на фронте и глава испанского правительства предложил комплексы ПВО для борьбы с беспилотниками, соответствующее обучение и оборудование для разминирования.
"Испанское правительство предоставит Украине шесть пусковых установок Hawk для борьбы с возможными российскими бомбардировками гражданских объектов и критической инфраструктуры, а также защиты нового зернового коридора", — говорится в сообщении.
- Лидеры около 50 стран собрались 5-6 октября в испанском городе Гранада на третьей встрече в рамках Европейского политического сообщества (ЕПС).
- Зеленский 5 октября прибыл на саммит Европейского политического сообщества в Гранаде. Там он встретился с премьерами Испании и Италии.
- Испания передала Украине первые ЗРК Hawk в декабре.
- Накануне стало известно, что Германия планирует поставить Украине дополнительные средства ПВО, системы IRIS-T и 12 зениток Gepard, чтобы оградить поставки зерна от потенциальных атак России.
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