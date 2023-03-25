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Испания дополнительно предоставит Украине почти €15 млн на укрепление продовольственной безопасности

25 мартa, 2023 суббота
01:49
Экономика

Правительство Испании выделит дополнительные 14,5 миллиона евро Украине для продолжения развития программы по мировой продовольственной безопасности, которую в прошлом сентября анонсировал премьер-министр страны Педро Санчес

Об этом заявил посол Испании в Украине Рикардо Лопес-Аранда Хагу на брифинге в Одессе, передает Укринформ.

"В прошлом сентября глава правительства Испании на Генеральной Ассамблее ООН провозгласил, что Испания предоставит более 236 миллионов евро на выполнение этой программы. И сейчас Испания еще прибавит 14,5 миллиона", – сообщил посол.

По словам испанского дипломата, российская полномасштабная агрессия против Украины оказала значительное влияние на остальной мир, поставив под угрозу продовольственную безопасность.

"Эта программа показывает, как Украина протягивает руку дружбы своим друзьям, нуждающимся в помощи. Мне очень приятно, что Испания смогла присоединиться к этой программе", – заверил Лопес-Аранда Хагу и добавил, что Испания продолжит оказывать Украине военную и гуманитарную помощь.

Испания
зерно
помощь Украине
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