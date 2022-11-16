Испания будет тренировать 2,400 тыс. украинских военных в год, - министр обороны

Об этом сообщает Euractiv .

Во вторник 15 ноября министр обороны Испании Маргарита Роблес объявила о плане подготовки украинских военнослужащих. В целом, программа будет предусматривать обучение 2,400 воинов в год, это будет происходить в рамках утвержденной миссии ЕС.

"Мы предлагаем подготовку 400 военнослужащих каждые два месяца. Потенциал, который у нас есть, составляет около 2400 человек в год", - заявила Роблес.

С этой целью испанскую военную академию в Толедо "подготовили", чтобы украинские военные имели "должные условия проживания" для выполнения учебных задач.

В настоящее время Испания готовит всего 112 украинских военнослужащих, утвердила министр.

Министры иностранных дел Европейского Союза приняли первую фазу военной тренировочной миссии для украинской армии. Это произошло 14 ноября, намечено подготовить до 15,000 солдат Украины на территории ЕС в течение следующих двух лет. Общий бюджет миссии составляет 106,7 млн евро, а ее штаб-квартира будет расположена в Брюсселе.

Напомним, что во вторник, 15 ноября, Европейский Совет сообщил о старте Миссии военной помощи Украине EUMAM Ukraine. Накануне глава европейской дипломатии Жозеп Боррель объявил общую стоимость военной помощи Украине: она оценивается в 8 миллиардов евро.

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