Испания будет представлена на "Крымской платформе" главой МИДа

Об этом сообщила пресс-служба МИДа Украины .

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба провел первые переговоры по телефону с новоназначенным коллегой.



Кулеба поздравил его с назначением и выразил уверенность в тесном сотрудничестве между странами.



Буэно заверил в поддержке Испанией суверенитета и территориальной целостности Украины.

Он также подтвердил, что будет представлять страну на инаугурационном саммите "Крымской платформы".



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Министры договорились начать подготовку к первому в истории визиту премьер-министра Испании Педро Санчеса в Украину.

Буэно принял приглашение Кулебы посетить Украину с отдельным двусторонним визитом в удобное время.



"Крымская платформа" - дипломатическая инициатива Украины, которая предусматривает международный координационный механизм для защиты прав человека в Крыму и содействие деоккупации полуострова. Она будет работать на нескольких уровнях. Первый - высший политический уровень, к нему присоединятся главы иностранных государств и правительств. Второй - уровень руководителей МИД и Минобороны. Третий - межпарламентский уровень. Четвертый - уровень неправительственных экспертов.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что количество участников саммита "Крымская платформа" выросло до 42 стран .

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