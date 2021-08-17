Испания будет представлена на "Крымской платформе" главой МИДа
Министр иностранных дел Мануэль Альбарес Буэно станет представителем Испании на первом саммите "Крымской платформы"
Об этом сообщила пресс-служба МИДа Украины .
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба провел первые переговоры по телефону с новоназначенным коллегой.
Кулеба поздравил его с назначением и выразил уверенность в тесном сотрудничестве между странами.
Буэно заверил в поддержке Испанией суверенитета и территориальной целостности Украины.
Он также подтвердил, что будет представлять страну на инаугурационном саммите "Крымской платформы".
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Министры договорились начать подготовку к первому в истории визиту премьер-министра Испании Педро Санчеса в Украину.
Буэно принял приглашение Кулебы посетить Украину с отдельным двусторонним визитом в удобное время.
"Крымская платформа" - дипломатическая инициатива Украины, которая предусматривает международный координационный механизм для защиты прав человека в Крыму и содействие деоккупации полуострова. Она будет работать на нескольких уровнях. Первый - высший политический уровень, к нему присоединятся главы иностранных государств и правительств. Второй - уровень руководителей МИД и Минобороны. Третий - межпарламентский уровень. Четвертый - уровень неправительственных экспертов.
- Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что количество участников саммита "Крымская платформа" выросло до 42 стран .
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