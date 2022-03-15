Испания арестовала яхту российского олигарха стоимостью $140 млн, - СМИ
Испания временно арестовала 85-метровую яхту бывшего офицера КГБ и главы "Ростеха" Сергея Чемезова
Об этом сообщил премьер-министр Испании Педро Санчес, пишет Reuters .
"Сегодня мы арестовали – технический термин "временно обездвижили" – яхту, принадлежащую одному из основных олигархов. Мы говорим о яхте, стоимость которой, по нашим оценкам, составляет $140 млн. Будет больше", – сказал Санчес.
Яхта Valerie ходит под флагом Сент-Винсента и Гренадин. Судно зарегистрировано на падчерицу Чемезова Анастасию Игнатову через компанию с Британских Виргинских островов, о чем стало известно в 2021 году благодаря Pandora Papers.
Яхта с 9 февраля находилась на верфи в Барселоне на ремонте.
По словам источника в испанском правительстве, власти Испании должны подтвердить право собственности и наличие судна в санкционном списке. До того яхта останется под стражей.
Напомним, Япония включила 17 дополнительных имен в санкционный список, введенный против России из-за ее вторжения в Украину.
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