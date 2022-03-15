Испания арестовала яхту российского олигарха стоимостью $140 млн, - СМИ

Об этом сообщил премьер-министр Испании Педро Санчес, пишет Reuters .



"Сегодня мы арестовали – технический термин "временно обездвижили" – яхту, принадлежащую одному из основных олигархов. Мы говорим о яхте, стоимость которой, по нашим оценкам, составляет $140 млн. Будет больше", – сказал Санчес.

Яхта Valerie ходит под флагом Сент-Винсента и Гренадин. Судно зарегистрировано на падчерицу Чемезова Анастасию Игнатову через компанию с Британских Виргинских островов, о чем стало известно в 2021 году благодаря Pandora Papers.



Яхта с 9 февраля находилась на верфи в Барселоне на ремонте.



По словам источника в испанском правительстве, власти Испании должны подтвердить право собственности и наличие судна в санкционном списке. До того яхта останется под стражей.



Напомним, Япония включила 17 дополнительных имен в санкционный список, введенный против России из-за ее вторжения в Украину.