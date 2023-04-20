Испания 21 апреля обнародует новый пакет военной помощи Украине
Новый пакет военной помощи от официального Мадрида Украине, который будет объявлен в пятницу, 21 апреля, будет предусматривать поставки средств воздушной и военно-морской обороны
Об этом сообщают 20 апреля в пресс-службе Министерства обороны Испании.
Ожидается, что во время заседания в формате "Рамштайн" глава оборонного ведомства страны Маргарита Роблес подтвердит непрерывность поддержки со стороны Испании, подтвердит меры гуманитарной и медицинской помощи.
В сообщении говорится, что в ближайшее время будут направлены новые партии материальных средств. Они касаются просьбы о предоставлении поддержки, озвученной министром Алексеем Резниковым во время его визита в Мадрид 12 апреля.
Новые поставки направлены на усиление Вооруженных сил Украины в разных сферах. В частности, это касается усиления мобильности войск, бронирования и защиты сухопутных войск, противовоздушной обороны, а также защиты и морского и десантного проектирования. В ведомстве считают, что помощь в морской компоненте считается одной из основных, ведь позволяет вывозить украинское зерно через акваторию Черного моря, необходимое для поддержки Всемирной продовольственной программы ООН и помощи наиболее пострадавшим от голода африканским и азиатским странам.
В ведомстве также отметили, что идет подготовка украинских военных в Испании. Бойцы тренируются в координационном центре Толедо. В настоящее время количество солдат, обучаемых Вооруженным силам Испании, составляет около 1200 человек. Ожидается, что общее количество будет не менее 2 тысяч в этом году. Кроме увеличения персонала, подлежащего обучению, следует выделить постоянное расширение специализированных направлений обучения.
- Напомним, 12 апреля в Испании подтвердили , что первые 6 танков Leopard прибудут в Украину до конца апреля.
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